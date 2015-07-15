美国股市：小跌，油价回落拖累能源股走低

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
* 美联储主席叶伦称，海外震荡不太可能损及美国经济
* 美国银行上扬，之前公布的季度获利增长逾一倍
* 道指小跌0.02%，标普500指数回落0.07%，Nasdaq指数收跌0.12%
路透7月15日 - 美国股市周三小幅下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证，且在稍后的交易中，能源股下跌盖过金融股上涨带来的提振。
能源股 下跌1.6%，为标普500指数中跌幅最大的类股，因担忧伊朗石油出口增加会加剧全球供应过剩的局面，拖累油价走低。布兰特原油期货 收涨1.46美元，报每桶57.05美元。美国原油期货 收跌1.63美元，报每桶51.41美元。
“市场绝大多数时间都在昨日收盘位之上，但在收盘前回吐了涨幅，”Federated Investors的首席股市策略师Phil Orlando表示。
“如果油价继续走低，这将意味着市场假设伊朗核协议可能获得国会的批准，或国会不会推翻总统的否决，从而使大量伊朗石油供应流入市场。”
金融股 上涨0.7%，扶助限制市场跌幅，受助于美国银行 急升3.2%，报17.68美元。U.S. Bancorp 跳涨3.8%，报45.53美元，这两家银行之前公布业绩。
标普500指数结束四日连涨，此为1月以来最长升势。
Celgene 劲扬7%，报131.39美元，盘中触及纪录高位135.98美元。该公司之前表示，将收购Receptos ，从而将一种可能带来数十亿美元收入的药品加入其产品组合。
美联储主席叶伦表示，她预计今年剩余时间经济将稳步增长，为美联储升息提供依据，但她并未直接暗示升息的时间或步伐。市场普遍预计美联储将在9月或12月升息。
美联储周三发布的褐皮书指出，5月中到6月底，美国经济活动继续扩张，能源价格回落扶助提振消费者支出，但仍拖累制造业活动。
道琼工业指数 下跌3.41点，或0.02%，至18,050.17点；标准普尔500指数 下滑1.55点，或0.07%，至2,107.40点；Nasdaq指数 下跌5.95点，或0.12%，至5,098.94点。
根据汤森路透的估计，第二季美国企业营收预计将录得近六年来最大降幅，盈利料将下跌2.9%。中国股市的不确定性和美元走强造成的影响也将是市场关注的焦点。
必胜客和肯德基的母公司百胜集团 急跌2.9%，报88.88美元。该公司之前报告第二季营收连续第四个季度下降，表明在去年爆出食品安全丑闻后，其中国业务尚未扭转营收下滑的局面。
在英特尔 和Netflix 今日盘后公布业绩后，Nasdaq指数周四可能获得提振。英特尔盘后跳升5.4%，报31.30美元，Netflix急升10.4%，报108.20美元。
根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约58亿股，低于本月迄今日成交均值66.6亿股。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,841和1,223家，比率为1.51:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,826和998家，比率为1.83:1。
有30只标普500指数成份股触及52周新高，16只触及新低；有140只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，64只触及新低。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande