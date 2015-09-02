美国股市：大幅攀升近2%，震荡走势已成常态

* 科技股领涨，Netflix因卖空建议而受创

* 波动性指数有所回落，但仍处于高位

* Ambarella的财测拖累GoPro走低

* 道指收涨1.82%，标普500指数攀升1.83%，Nasdaq指数劲扬2.46%

路透9月2日 - 美国股市周三跳升近2%，尾盘走势震荡，投资者权衡中国经济放缓，以及全球金融市场震荡对美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将做出的何时升息决定所产生的影响。

美国股市过去两周走势跌宕起伏，期间标普500指数录得了三年来最大月跌幅，从5月触及的历史高位回落了8.5%。

“今日的走势并非反弹。只是市场震荡，是市场不安的表现，目前还无法判断市场的走向，”Longbow Asset Management的首席执行长Jake Dollarhide表示。

“从现在到10月，将出现更多这样的走势，市场将会非常动荡。”

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国就业市场供应吃紧，足以推动某些职业的薪资过去几周小幅增长，但部分企业已经感受到中国经济放缓带来的影响。

就业市场不断改善的同时，人们担忧中国经济成长前景，这使美联储在考虑最快在本月开始升息时陷入了两难的境地。

道琼工业指数 收高293.03点，或1.82%，至16,351.38点；标准普尔500指数 上扬35.01点，或1.83%，至1,948.86点；Nasdaq指数 急升113.8点，或2.46%，至4,749.98点。

CBOE波动性指数 回落11%，但仍处于2011年以来最高区域，当时标准普尔首次下调美国信用评级。

根据汤森路透StarMine的数据，近期的震荡使标普500指数的预估市盈率降至15.1倍，2015年多数时候为17倍左右。但投资者担心企业前景可能因中国经济成长失去动能而转淡。

对中国经济体质的担忧推动美股三大股指周二急跌近3%，并加剧了将出现长期抛售的担忧。

周三，标普500指数10大类股全面上扬，科技股 领涨，涨幅达2.6%，受助于苹果 急升4.29%，微软 跳涨3.68%。

银行和债券保险商股票上扬，因波多黎各负债累累的公用事业公司PREPA与一主要债券持有人团体达成协议。

OFG Bancorp 暴涨19.59%，First Bancorp 跳升9.81%。

芯片制造商Ambarella 重挫8.51%，之前该公司公布的第三季营收预估令投资者失望。其主要客户GoPro 也急跌5.52%，因Raymond James称，Ambarella的财测可能意味着GoPro今年不会推出更多产品。

纽约证交所涨跌股分别为2,256和793只，Nasdaq市场涨跌股分别为1,967和875只。

有1只标普500指数成份股触及52周新高，10只触及新低；有20只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，52只触及新低。

根据BATS GlobalMarkets的数据，成交量低于最近几日，美国各证交所总计成交约67亿股，过去五日成交均值为91亿股。(完)