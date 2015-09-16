美国股市：在能源股带动下上扬，但联储利率决定公布前投资者作壁上观

* 8月消费者物价指数意外回落

* 美联储开始为期两天的议息会议，将在周四下午公布政策声明

* 能源股跳升2.8%，因油价急升5.7%

* 道指上扬0.84%，标普500指数上涨0.87%，Nasdaq指数升0.59%

路透9月16日 - 美国股市周三收涨，因油价大涨近6%推高能源股，但成交清淡，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四公布利率决定前很多投资者作壁上观。

标普500指数10大板块多数上涨，能源股 领涨，涨幅达2.8%，因美国原油库存骤降推动原油期货收涨5.7%。

“盘初是能源股点燃了市场的涨势，而该板块持续攀升的态势使人们确信可以买入其他类股，”OakBrook Investments LLC的联席首席投资长Peter Jankovskis表示。

成交相对清淡，根据汤森路透数据，美国各证交所总成交量仅为66亿股，低于80.3亿股的过去20交易日成交均值。

美联储将在周四下午公布政策决定，无论升息与否，都可能驱散笼罩在市场上空数月之久的不确定性，期间投资者对美国升息时机的预测一改再改。

不过，今日上涨并不表示市场对美联储明日将作何决定已胸有成竹，FNY Capital Management交易部联席主管Tom Donino表示。

“今日的走势要么是空头回补，因为投资者不希望在明日联储公布决定前作空，要么是多头希望在联储决定公布前做多，”Donino说，“明天市场走势将会十分震荡。”

美联储周四将做出决定，是否在近10年来首次升息，华尔街顶尖分析师对此看法不一，这是多年来罕见的情况。

联邦基金利率期货<0#FF:>的表现显示，市场认为美联储本周采取行动的几率仅为30%。接受路透调查的80位分析师中，仅有35位认为联储可能在本周升息。

道琼工业指数 升140.10点，或0.84%，至16,739.95点；标准普尔500指数 上涨17.22点，或0.87%，至1,995.31点；Nasdaq指数 小涨28.72点，或0.59%，至4,889.24点。

材料股 是涨幅第二大的板块，上涨1.44%，之前佳能可 通过股票配售筹集25亿美元，提振矿业股和金属价格。

“这给了那些想开始买入矿业股的投资者一些信心，”FNY的Donino说。

标普电信股指数 是10大类股中唯一下跌的板块，跌幅为0.22%。

自中国8月安排人民币贬值后，股市走势一直十分震荡。在最近19个交易日中，有12日标普500指数的波动幅度不低于1%。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,358和707，比率为3.34:1；Nasdaq市场涨跌股家数分别为1,753和1,056，比率为1.66:1。

有九家标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；有39只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)