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市场报道 | 2015年 9月 23日 星期三 21:41 BJT

美国股市：开盘几无变动，乐观欧洲数据及大宗商品价格复苏提供支撑

路透9月23日 - 美国股市周三开盘几无变动，因大宗商品价格复苏，及乐观的欧洲经济数据帮助缓冲了中国制造业数据疲弱的影响。

道琼工业指数 上涨4.71点，或0.03%，报16,335.18点；标普500指数 上涨1.73点，或0.09%，报1,944.47点；Nasdaq指数 上涨7.92点，或0.17%，报4,764.65点。(完)

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