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市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 21:39 BJT

美国股市: 开盘上扬，银行业绩喜人提振金融股走高

路透10月14日 - 美国股市周五开盘走高，因摩根大通 和花旗集团 业绩良好，提振其它美国大型银行的股价。

道琼工业指数 升128.33点，或0.71%，至18,227.27点；标准普尔500指数 涨10.99点，或0.52%，至2,143.54点；纳斯达克指数 上扬29.89点，或0.57%，至5,243.23点。(完)

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