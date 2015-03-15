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货币新闻 | 2015年 3月 15日 星期日 11:56 BJT

《美股一周展望》投资者陷入“耐心措辞恐慌”，焦虑不安地等待FED政策声明

部分策略师预计，股市下跌只是一个小插曲，由于升息是因美国经济强劲，最终将协助推高股市。

策略师和投资者回顾2013年5月，希望避免重蹈“削减量化宽松恐慌”的覆辙。当时，时任美联储主席的贝南克谈到美联储削减每月850亿美元购债计划的前提条件，导致股市投资者惊慌逃窜。

由于预期美联储将收紧政策，标普500指数在2013年5月21日至6月24日期间下跌了5.8%，公债收益率(殖利率)则大幅上扬。随着美联储逐步削减购债计划，美股屡创纪录高位。

现在，面对美联储即将自2006年6月以来首度升息，股市投资者的担忧比2013年更甚，因为美元快速升值料将损及美国的许多跨国企业。

周五，美元指数 触及2003年4月以来最高，并有望创下1992年第四季以来最佳季度表现。根据美银美林研究，过去四个季度，美元累计上扬25%，同时每股获利下滑10%。

“这夸大了不安情绪，”Prudential International Investments Advisers旗下首席投资策略师John Praveen称。

Praveen预计下周美股将因“耐心措辞恐慌”而下跌，并认为在经济坚挺的支撑下，未来几个季度美股将回升，并“稳步上扬”。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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