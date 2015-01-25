《美股一周展望》各国央行纷纷采取激励，美联储决策成焦点

路透纽约1月23日 - 下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策将是美股关键，投资者们将看到包括欧洲央行采取大规模激励计划的一系列央行行动之后，美联储的首次反应。

周四欧洲央行的激励计划比预期规模大，提振美股上扬，助推主要股指在连跌三周后录得周线上涨。

但欧元区以及加拿大等地央行纷纷扩大激励举措，或令美联储更难按计划到年中时开始升息，以免使美国经济政策与世界其他地区不同步。

“全球央行政策不是他们的职责范畴，但我认为他们不得不对此做出反应，因为这不只是全球性经济阻碍，这是其他央行在行动。他们必须考虑这一点，”Well Fargo Private Bank首席投资官Erik Davidson称。

如果在其他主要经济体的政策更加扩张时，美国却升息的话，可能提振美元，从而对大宗商品价格进一步施压，进而加剧通缩威胁。

美联储周三结束为期两天的政策会议后料重申，全球风险尚未让美国经济复苏或美联储利率计划偏离轨道。

美联储最终升息时间一直是投资者的一个关注焦点。美联储在12月会后称将耐心对待升息，并对美国经济作出乐观评估，提振美股上扬。

分析师称，去年6月开始的油价大跌以及通缩相关担忧，可能让美联储在更长时间维持政策不变。

“美联储耐心是好事，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo称，“这里没有通胀，问题是通缩。如果油价再下跌，问题就更严重。”

**欧股的吸引力**

与此同时，在欧洲央行政策影响下，更多资金从美国市场转向欧洲股市，加剧了美股投资者的担忧。

欧元兑美元 大跌，周五触及11年低点，令欧股价格更便宜，尤其与美国股市相比较。

EPFR Global称，欧洲央行宣布政策前的一周，EPFR Global的欧洲地区股市基金的资金流入规模升至一年高位。欧洲相关的上市交易基金(ETF)在欧洲央行公布决策后上涨。SPDR Emerging Europe ETF 本周跃升3.7%，创9月以来最大单周涨幅。

投资者还将关注周日的希腊大选。承诺将废除撙节计划并保证债务减计的左翼激进联盟党(Syriza)在民调中领先，欧元可能面临更大压力。

不过支持买进美股的是美国经济力道增强，而全球其他经济体在变弱。

“欧洲股市短期内可能走高，但中期股票表现可能与实体经济状况有关，”景顺(Invesco)首席策略师Rob Waldner在一份报告中称。

下周仍将是美国财报季高峰，141家标准普尔500指数成分股企业公布财报。其中包括苹果 和微软 等科技巨头。

第四季获利料增长10.6%，到目前表现一直不温不火的财报季，科技股预计成为亮点。