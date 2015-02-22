《美股一周展望》本周窄幅整理过后，下周波动料加剧

路透纽约2月20日 - 美国股市本周陷于窄幅区间交投，下周波动可能会放大，因投资者关注经济以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)对政策变动和经济发出的信号。

截至周四收盘，标准普尔500指数 单周波幅为感恩节以来最窄，受制于未来经济前景和希腊债务协议方面的不确定性。周五稍晚，希腊和欧元区财长就延长救助计划四个月达成协议，尾盘涨势推动标准普尔500指数升破2,100点技术阻力位，此前本周数次尝试均失败。

该指数本周涨幅温和，此前两周累计涨幅达5%。

纽约Instinet LLC分析师Frank Cappelleri表示，“整体来看，市场本周表现不错。本周因假期交易日缩短，成交量偏低，投资者或许要退一步，思考当前的情况，以研判目前是否该推高，还是部分涨幅过大的板块需要进一步的回落？”

对希腊问题的担忧已经消退，交易员下周将会关注一系列经济数据，包括楼市、消费者信心、消费者价格指数和美国第四季国内生产总值(GDP)修正值。

这些数据将帮助投资者对美联储加息的时机和速度做出判断，此前美联储1月会议记录显示，会上决策者表达了升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧，且对从联储利率指引中弃用“耐心”措辞的影响感到不安。 这打压了投资者对美联储6月加息的预期。

美联储主席叶伦周二将出席参议院金融委员会半年一度的听证会，为经济和货币政策作证。

佛罗里达州Raymond James Financial首相投资策略师Jeffrey Saut称，“近期，美联储很可能没有大的动作。从会议记录的措辞看，他们并不急于升息。我相信叶伦的言论内容。他们将会以数据为依据。虽然经济有些偏软，仍无损于整体复苏趋势。”

随着财报季进入尾声，零售商将受到更多的关注，投资者期望找到消费者将油价下跌所节省下来的钱用于增加支出的迹象。Macy's 、家得宝 、Target 、Lowe's Companies 和Gap Inc 下周都将公布业绩。(完)