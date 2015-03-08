《美股一周展望》经济数据强劲，令市场更加关注美联储升息时间

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透纽约3月6日 - 美国股市投资者下周可能获得更多证据，显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较早升息。零售销售料在连续两个月下降后反弹。
零售销售上升可能显示消费者从油价大跌中受益，但分析师表示，2月美国部分地区天气异常糟糕，可能抑制了消费。
周五公布的就业报告强于预期，增强对美国将在6月升息的预期，打压股市下跌。
标准普尔500指数本周收盘时，较3月2日创下的纪录收盘高位跌逾2%。Nasdaq综合指数从5,000点大关滑落逾70点，本周该指数在2000年3月来首次触及5,000点。
一些美联储官员的讲话强化6月升息的预期。其中里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔重申，认为美联储应在6月升息。
Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest称，美联储重新成为投资者关注焦点。
“我想他们感觉到一些压力，需要证明他们确实根据数据情况来决策。经济一直在好转，我想他们想做的是多等一段时间，确保经济状况真正改善了。”
周五公布的就业数据显示，上月失业率降至5.5%，进入美联储认为的完全就业范围。随后公布的一项路透调查显示，许多大型华尔街投行更加确信美联储将在6月升息。
尽管美国经济增强长期来看利好美股，但投资者担心若美联储升息过早，可能会伤及经济成长。美国经济复苏一直很缓慢。
除美国零售销售数据外，下周还将迎来3月路透/密西根大学消费者信心指数初值。2月消费者信心意外从11年高位下滑，加剧最近对消费支出的担忧。
美国消费电子公司苹果 周五上涨0.15%。此前标普道琼斯指数有限公司表示，苹果将在3月18日成为道指成份股，取代AT&T。下周苹果仍将是焦点，公司料在周一发布外界期待已久的Apple Watch。
欧洲央行亦将在周一开始万亿欧元的激励计划，该计划旨在通过购债刺激欧元区迟滞的经济。
Cornerstone Financial Partners执行合伙人Jeff Carbone称，这可能加剧市场波动。
“环顾全球，很多国家处于通缩环境，”他称。“升息在叩响美联储的大门，但美国经济的力道似乎仍不足以触发升息。”(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)