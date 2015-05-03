《美股一周展望》美国非农就业报告或为股市指引方向

路透纽约5月1日 - 最近美国股市一直难以把握方向，不过下周的非农就业报告可能证实，最近数据和股市的疲软究竟会随着天气转暖而改善，抑或是一个长期趋势的开始。

在过去两周，标准普尔500指数 平均每天变动17.79点，大于3月初的12.43点。经济信号好坏不一，也加剧了这种震荡。

第一季企业获利好于预期，但营收下滑，能源部门下降最为严重。包括经济成长在内的美国数据一直疲软，但市场据此认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期升息的可能下降，进而提振了市场信心。

“市场中存在大量彼此抵消的趋势，导致走势大幅波动，”Fiduciary Trust投资长Michael Mullaney称。

“我认为近期不会有什么因素促使人们踊跃买进股票，包括非农就业报告。”

标准普尔500指数较上周五触及的纪录收盘位下滑约1%，当时Nasdaq指数 也触及纪录，为2000年以来首次。市场处在这样的高位，很容易遭到抛售。

这一周罕见的出现了股债齐跌的景象，交易商可能重新思考全球收益率(殖利率)是否将进一步下滑，因两年期德国公债自去年8月以来一直为负值。随着本周欧债收益率上升，美债指标收益率也随之上扬。

投资者从避险债券转向高收益股票的积极性一直较高。但本周债市下跌已将收益率推高，这在一定程度上可以解释，为什么本周跌幅最大的个股中包括那些派息较高的公共事业和必要消费品公司。

希腊债务谈判取得一些进展，加上欧元区通胀数据不那么糟糕，令交易商降低对欧洲央行可能需要加大刺激力度的押注。这导致德债、美债和英债被抛售。

“看来一场重新估值终于发生，”BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称。“与历史水平相比，股票价格偏高；能让他们显得便宜的，只有债市。”

投资者采用股票市盈率(本益比)的倒数--股息收益率(earnings yield)来与债券进行估值比较。 数据显示，标准普尔指数的股息收益率约为5.8%。

这比垃圾债券的到期收益率6.45%还要低，说明股票的估值差于风险最高的企业债。