欧洲汇市：瑞郎兑日圆上扬，市场关注瑞士CPI数据

投行观点：摩根大通目标价从94美元上调至102--Jefferies
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“日本和日圆继续吸引大部分市场注意力，因日圆的疲弱态势在延续。”法国农业信贷银行的Mitul Kotecha表示。
瑞郎兑欧元下滑0.1%，报1.2177；兑美元几无变动，报0.9341，在上周五美国就业数据公布后触及的五周高位下方徘徊。
近几周，随着塞浦路斯银行系统危机的爆发，瑞郎兑欧元上涨至1.21附近。
周二瑞士就业数据显示，该国3月经季节调整失业率持平于3.1%。
瑞士通胀数据将在0715GMT公布，预计将凸显出瑞士央行设定1.20汇率限制的重要性，因物价仍受到来自强势货币的压力。
接受路透调查的分析师预计瑞士CPI将较上月上涨0.3%，较上年同期下滑0.5%。(完)
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