欧洲汇市：瑞郎兑美元走坚，欧洲央行总裁评论打压欧元

“由于德拉吉指出未来是否放松政策将在很大程度上取决于数据表现，这意味着未来数周欧元将对数据表现异常敏感，”法国农业信贷银行称。

瑞士联邦经济总局周二公布，4月未经调整的失业率降至3.1%，上月为3.2%。

周三市场目光将落在瑞士通胀数据上，预计通胀年率仍为下滑0.6%。