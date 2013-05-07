欧洲汇市：瑞郎兑美元走坚，欧洲央行总裁评论打压欧元

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
“由于德拉吉指出未来是否放松政策将在很大程度上取决于数据表现，这意味着未来数周欧元将对数据表现异常敏感，”法国农业信贷银行称。
周二稍晚出炉的德国经济数据料将显示工业订单下滑.
瑞士联邦经济总局周二公布，4月未经调整的失业率降至3.1%，上月为3.2%。
此外，瑞士央行4月外汇储备降至4,336.45亿瑞郎(4,616.7亿美元)。
周三市场目光将落在瑞士通胀数据上，预计通胀年率仍为下滑0.6%。
0743GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘上涨0.1%，至0.937。
瑞郎兑欧元几近持平，报1.2265。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 李婷仪)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。