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市场报道 | 2013年 5月 7日 星期二 16:18 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元走坚，欧洲央行总裁评论打压欧元

“由于德拉吉指出未来是否放松政策将在很大程度上取决于数据表现，这意味着未来数周欧元将对数据表现异常敏感，”法国农业信贷银行称。

周二稍晚出炉的德国经济数据料将显示工业订单下滑.

瑞士联邦经济总局周二公布，4月未经调整的失业率降至3.1%，上月为3.2%。

此外，瑞士央行4月外汇储备降至4,336.45亿瑞郎(4,616.7亿美元)。

周三市场目光将落在瑞士通胀数据上，预计通胀年率仍为下滑0.6%。

0743GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘上涨0.1%，至0.937。

瑞郎兑欧元几近持平，报1.2265。(完)

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