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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 15:17 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元下跌，因美联储暗示退出刺激举措

“市场对任何有关QE3(量化宽松)的消息都会作出反应，像只紧张不安的小鸡一样，从一边跑跳到另一边，”德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen在报告中称。

瑞郎兑欧元近期走软，因投资者对于欧债危机的担忧减弱。

德国商业银行分析师在另一报告中称，欧元/瑞郎未能收在1月28日高位1.2515上方，自此以后展开盘整。

“盘整看起来已经完成，市场很可能重新测试1.2515/25，”他们说。

0656GMT，瑞郎兑美元 较纽约尾盘下滑0.2%，报0.9662。

瑞郎兑欧元 下滑0.1%，报1.2435。(完)

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