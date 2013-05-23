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市场报道 | 2013年 5月 23日 星期四 15:30 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元脱离两年低点，贝南克言论与中国数据损及风险资产

瑞郎兑欧元脱离前一交易日触及的逾两年低位，此前瑞士央行总裁乔丹拒绝排除负利率的可能性，并表示如果必要的话，决策者可能将调整瑞郎兑欧元上限。

“美联储对于是否继续推进量化宽松政策语焉不详，市场较为失望。货币状况不像一些人预期的那样良好，而且中国经济数据令人忧虑，”Sarasin分析师Alessandro Bee称。

“我们看到风险厌恶情绪回升，但在近期下跌后，瑞郎此波反弹相当有限。”

0701GMT时，瑞郎兑美元较周三纽约汇市尾盘涨0.3%，至0.9753。

瑞郎兑欧元升0.4%，至1.253。(完)

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