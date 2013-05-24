欧洲汇市：瑞郎上扬，但欧美经济数据公布前气氛谨慎

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
“由于投资者等待更清晰的经济数据以评估未来政策走向，市场可能将平稳下来。将于今天公布的德国IFO企业景气判断指数和美国耐久财订单将受到密切关注，”法国农业信贷银行分析师在研究报告中称。
瑞士工会Unia呼吁瑞士央行利用近期瑞郎疲弱之势将瑞郎兑欧元上限从1.20调整至1.25，以保护尤其受汇率波动影响的各行业的就业岗位。
策略师称，瑞郎应持续下滑，因欧元区风险消退，且美国经济增强，抑制了对瑞郎这一避险货币的需求。
汇市交易员下周将关注将于周四公布的瑞士GDP和周五将公布的KOF数据。
0700GMT时，瑞郎兑美元较周四纽约汇市尾盘涨0.1%，报0.9674。
瑞郎兑欧元亦上涨0.1%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/于春红; 审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。