欧洲汇市：瑞郎上扬，但欧美经济数据公布前气氛谨慎

“由于投资者等待更清晰的经济数据以评估未来政策走向，市场可能将平稳下来。将于今天公布的德国IFO企业景气判断指数和美国耐久财订单将受到密切关注，”法国农业信贷银行分析师在研究报告中称。

瑞士工会Unia呼吁瑞士央行利用近期瑞郎疲弱之势将瑞郎兑欧元上限从1.20调整至1.25，以保护尤其受汇率波动影响的各行业的就业岗位。

策略师称，瑞郎应持续下滑，因欧元区风险消退，且美国经济增强，抑制了对瑞郎这一避险货币的需求。

汇市交易员下周将关注将于周四公布的瑞士GDP和周五将公布的KOF数据。

0700GMT时，瑞郎兑美元较周四纽约汇市尾盘涨0.1%，报0.9674。

瑞郎兑欧元亦上涨0.1%。(完)

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