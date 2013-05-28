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市场报道 | 2013年 5月 28日 星期二 15:35 BJT

欧洲汇市：瑞郎下跌，因风险厌恶情绪消退

St. Galler Kantonalbank分析师表示，预计眼下瑞郎兑欧元将暂时在1.24至1.26间交投。

“我们预计该货币对不会上涨，但料将出现缓慢盘整或反转走势，”这些分析师在研究报告中称。

周二公布的数据显示，瑞士4月出口实质增长6.9%，受当月有两个额外工作日影响，但经工作日因素调整后，出口下降3.7%。

瑞士第一季国内生产总值(GDP)将于周四公布，路透调查分析师预计增长年率将略微降至约0.9%。(完)

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(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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