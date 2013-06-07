版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 15:09 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元上涨，美国非农就业报告公布在即

周四瑞郎兑美元攀升至七周高点，0649GMT时报0.9285瑞郎，较纽约尾盘上涨0.1%。

瑞郎兑欧元也走坚0.1%至1.2301，稍早曾涨至四周半高点。

“在最新下跌之后，美元/瑞郎再次接近第二季的低点。相应地，瑞郎兑欧元升值，接近重要的心理关口1.23瑞郎，”瑞银分析师Reto Huenerwadel表示。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐