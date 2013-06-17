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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 15:18 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元和欧元走低，交易商静待联储会议

美联储主席贝南克5月22日表示美联储未来几个月内可能放慢购债步伐，其后股市和债市走软，打击了美元，但提振瑞郎等避险资产。

“市场的预期是美联储逐步缩减购债规模，如果美联储确认这点并维持措辞不变，我们预计欧元/瑞郎将再度走低，”Sarasin的外汇策略师Ursina Kubli表示。

“如果美联储不那么做，则将有利于欧元/瑞郎，”她补充道，风险偏好上升将促使投资者买进欧元。

瑞郎/美元较周五纽约收盘跌0.4%，0645GMT交投于0.9242。

瑞郎/欧元跌0.2%至1.2317。(完)

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