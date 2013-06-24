欧洲汇市：瑞郎兑美元交投于两周低点，因美国公债收益率扬升

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
“美联储的经济评估及其货币政策影响，加上欧元区政局又出问题，推动美元兑欧元和瑞郎均走高，”瑞银集团(UBS)的分析师Reto Huenerwadel的报告中写道。
“在缺乏来自瑞士的新诱因的情况下--瑞士央行最新货币政策评估符合所有人的预期，汇市可能专注于美元走势。”
投资者本周将关注众多经济数据，包括周一的德国IFO企业景气判断指数、周二的美国耐久财订单数据和新屋销售数据，以从中了解全球经济复苏状况。
0657GMT，瑞郎兑美元较周五纽约尾盘跌0.2%，交投于0.9363。
瑞郎兑欧元几无变化，报1.2256。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 王兴亚)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译