欧洲汇市：瑞郎兑美元交投于两周低点，因美国公债收益率扬升

“美联储的经济评估及其货币政策影响，加上欧元区政局又出问题，推动美元兑欧元和瑞郎均走高，”瑞银集团(UBS)的分析师Reto Huenerwadel的报告中写道。

“在缺乏来自瑞士的新诱因的情况下--瑞士央行最新货币政策评估符合所有人的预期，汇市可能专注于美元走势。”

投资者本周将关注众多经济数据，包括周一的德国IFO企业景气判断指数、周二的美国耐久财订单数据和新屋销售数据，以从中了解全球经济复苏状况。

0657GMT，瑞郎兑美元较周五纽约尾盘跌0.2%，交投于0.9363。

瑞郎兑欧元几无变化，报1.2256。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价