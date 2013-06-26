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市场报道 | 2013年 6月 26日 星期三 15:21 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元盘旋于低位，美国数据强劲支撑美元

周三公布的一项调查显示，间隔12年后，美国取代中国再次占据全球企业高管外商直接投资(FDI)信心排名榜首，因其在实现经济持续稳定增长方面取得进展 。投资流入近来提振美元，而且可能提供进一步支撑。

“资金汇回是最近美元需求的主要推动力，第一季消费者物价指数(CPI)数据可能引发进一步涨势，”东方汇理银行分析师说。

“今天的通胀数据可能更为重要...或引发另一轮美元轧空。”

瑞郎兑美元较纽约尾盘持稳，0657GMT时报0.9381。

瑞郎兑欧元攀升0.1%至1.2260。(完)

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(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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