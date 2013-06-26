欧洲汇市：瑞郎兑美元盘旋于低位，美国数据强劲支撑美元

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
周三公布的一项调查显示，间隔12年后，美国取代中国再次占据全球企业高管外商直接投资(FDI)信心排名榜首，因其在实现经济持续稳定增长方面取得进展 。投资流入近来提振美元，而且可能提供进一步支撑。
“资金汇回是最近美元需求的主要推动力，第一季消费者物价指数(CPI)数据可能引发进一步涨势，”东方汇理银行分析师说。
“今天的通胀数据可能更为重要...或引发另一轮美元轧空。”
瑞郎兑美元较纽约尾盘持稳，0657GMT时报0.9381。
瑞郎兑欧元攀升0.1%至1.2260。(完)
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(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。