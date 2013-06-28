欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，美债利差仍支撑美元

香港金融：金管局2017年度基本加薪2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
但尽管美国公债收益率近几天回落，降低了美元的吸引力，不过一些分析师表示，收益率之差仍有利于美元。
“美债收益率近几天跌了一点，但我觉得目前的环境仍利好美元，”法国农业信贷银行的外汇分析师Mitul Kotecha表示。
本地数据方面，瑞士6月KOF领先指标升至1.16，为12月以来最高。
0708GMT，瑞郎兑美元下跌0.1%至0.9463瑞郎。
瑞郎兑欧元跌0.2%，报1.2348。
交易员说，月末与季末最后的仓位调整扶助欧元脱离了四周低点，不过欧元兑美元仍可能录得连续第二周下跌。(完)
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路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。