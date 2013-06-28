欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，美债利差仍支撑美元

但尽管美国公债收益率近几天回落，降低了美元的吸引力，不过一些分析师表示，收益率之差仍有利于美元。

“美债收益率近几天跌了一点，但我觉得目前的环境仍利好美元，”法国农业信贷银行的外汇分析师Mitul Kotecha表示。

本地数据方面，瑞士6月KOF领先指标升至1.16，为12月以来最高。

0708GMT，瑞郎兑美元下跌0.1%至0.9463瑞郎。

瑞郎兑欧元跌0.2%，报1.2348。

交易员说，月末与季末最后的仓位调整扶助欧元脱离了四周低点，不过欧元兑美元仍可能录得连续第二周下跌。(完)

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