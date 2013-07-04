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市场报道 | 2013年 7月 4日 星期四 15:40 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元和美元在淡静交投中走软，关注ECB会议

“市场料将在欧洲央行发表声明后出现更多波动，我预期德拉吉将比上次会议时更为谨慎一些，因对于全球利率上升的担忧有所升温。”Sarasin的分析师Alessandro Bee说道。

“欧元区二线国家利率上扬，这可能给欧洲央行带来压力，特别是看到葡萄牙公债遭受的卖压。”

瑞郎兑美元在0716GMT报0.9492，较上日纽约尾盘跌0.3%，距离四周高位并不远。

瑞郎兑欧元下滑0.1%，交投于1.2329。

Bee表示，“如果德拉吉立场更为温和，则瑞郎可能也将承压，特别是如果欧洲央行暗示他们准备采取行动支撑市场信心的话。”（完）

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