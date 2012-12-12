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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 16:15 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑美元和欧元几无变动,等待瑞士央行会议结果

上周,瑞信 和瑞银 开始向其它银行的瑞郎存款收取费用,以阻止竞争对手囤积瑞郎,瑞郎兑欧元因此跌向约1.21.

瑞银分析师Reto Huenerwadel称,瑞士银行业者采取的这一举措,以及围绕瑞士央行对明年欧洲央行降息该作出什么反应的辩论,推低了瑞郎/欧元.

银行对瑞郎存款收费的唯一目的是为了在利率位于纪录低点的时候保护利润率,但他们的行动却在不经意间帮到瑞士央行,削弱了瑞郎币值.

0712GMT时,瑞郎/欧元持稳于1.2124.瑞郎/美元几无变动,报0.932.(完)

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