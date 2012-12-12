欧洲汇市: 瑞郎兑美元和欧元几无变动,等待瑞士央行会议结果

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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上周,瑞信 和瑞银 开始向其它银行的瑞郎存款收取费用,以阻止竞争对手囤积瑞郎,瑞郎兑欧元因此跌向约1.21.
瑞银分析师Reto Huenerwadel称,瑞士银行业者采取的这一举措,以及围绕瑞士央行对明年欧洲央行降息该作出什么反应的辩论,推低了瑞郎/欧元.
银行对瑞郎存款收费的唯一目的是为了在利率位于纪录低点的时候保护利润率,但他们的行动却在不经意间帮到瑞士央行,削弱了瑞郎币值.
0712GMT时,瑞郎/欧元持稳于1.2124.瑞郎/美元几无变动,报0.932.(完)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)