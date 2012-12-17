欧洲汇市: 瑞郎兑美元盘旋于八个月高位,因美元全线走软

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
上周五以来,美国联邦储备理事会(美联储, FED)每月购买850亿美元抵押贷款支持债券和美国公债的计划 打压美元. 这与美国财政悬崖担忧对美元的支撑作用相抵消. 0952GMT,瑞郎兑美元下跌0.1%,报0.9186. 瑞郎兑欧元持平于1.2087. "上周五美元/瑞郎跌破0.9240/15支撑区域,"德国商业银行分析师Axel Rudolph称."今天早盘一度触及八 个月低位0.9145,随后回升.若该水平得到巩固,或重回0.9210/40阻力位."(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。