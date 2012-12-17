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市场报道 | 2012年 12月 17日 星期一 16:25 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑美元盘旋于八个月高位,因美元全线走软

上周五以来,美国联邦储备理事会(美联储, FED)每月购买850亿美元抵押贷款支持债券和美国公债的计划
打压美元.
    
    这与美国财政悬崖担忧对美元的支撑作用相抵消.
    
    0952GMT,瑞郎兑美元下跌0.1%,报0.9186.
    
    瑞郎兑欧元持平于1.2087.
    
    "上周五美元/瑞郎跌破0.9240/15支撑区域,"德国商业银行分析师Axel Rudolph称."今天早盘一度触及八
个月低位0.9145,随后回升.若该水平得到巩固,或重回0.9210/40阻力位."(完)

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