欧洲汇市: 瑞郎兑美元盘旋于八个月高位,因美元全线走软

上周五以来,美国联邦储备理事会(美联储, FED)每月购买850亿美元抵押贷款支持债券和美国公债的计划 打压美元. 这与美国财政悬崖担忧对美元的支撑作用相抵消. 0952GMT,瑞郎兑美元下跌0.1%,报0.9186. 瑞郎兑欧元持平于1.2087. "上周五美元/瑞郎跌破0.9240/15支撑区域,"德国商业银行分析师Axel Rudolph称."今天早盘一度触及八 个月低位0.9145,随后回升.若该水平得到巩固,或重回0.9210/40阻力位."(完)