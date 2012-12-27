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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 16:17 BJT

欧洲汇市: 瑞郎持稳,市场密切关注美国财政悬崖谈判进展

上周瑞郎兑美元创下5月初以来最高水准,因美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布更多资产购买计划令美元承压.

但投资者担心美国国会避免2013年初自动减支与增税的能力,促使他们转投相对安全的美元.美元压力因此得到缓解.

0738GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘位上涨0.1%,报0.9126.

一家报纸周六援引政府前高级经济学家的话报导称,瑞郎兑欧元汇率设限的政策将在两或三年内结束.

瑞郎兑欧元下跌0.1%.(完)

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(编译 洪曦; 审校 沈以文)

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