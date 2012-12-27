欧洲汇市: 瑞郎持稳,市场密切关注美国财政悬崖谈判进展

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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上周瑞郎兑美元创下5月初以来最高水准,因美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布更多资产购买计划令美元承压.
但投资者担心美国国会避免2013年初自动减支与增税的能力,促使他们转投相对安全的美元.美元压力因此得到缓解.
0738GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘位上涨0.1%,报0.9126.
一家报纸周六援引政府前高级经济学家的话报导称,瑞郎兑欧元汇率设限的政策将在两或三年内结束.
瑞郎兑欧元下跌0.1%.(完)
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(编译 洪曦; 审校 沈以文)
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI