欧洲汇市: 瑞郎兑美元走低,因交易商保持谨慎

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
不过投资人仍心存警戒,因美国达成协议避开财政悬崖之后的乐观情绪已消散,取而代之的是美国府会将继续在预算议题上争缠不休的疑虑,使得美元避险买盘不断.
"美元/瑞郎开年大涨,已经来到六个月的下跌趋势位置.0.9289/9303为阻力位,这是双重费波纳奇回档位,且为六个月下跌趋势位置,我们认为初步测试可能攻不过此处,"德国商业银行技术分析师在一份报告中指出.
"盘中跌势应该会在0.9216/0.9190获得短期支撑,之后支撑位则为近期低点0.9084/76,我们认为目前应可守住此位."
0751GMT,瑞郎兑美元较周五纽约收盘价下跌0.3%至0.9269瑞郎.
瑞郎持续从欧元走势中寻求指引瑞郎兑欧元持稳于1.2085瑞郎.(完)
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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