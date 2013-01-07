欧洲汇市: 瑞郎兑美元走低,因交易商保持谨慎

不过投资人仍心存警戒,因美国达成协议避开财政悬崖之后的乐观情绪已消散,取而代之的是美国府会将继续在预算议题上争缠不休的疑虑,使得美元避险买盘不断.

"美元/瑞郎开年大涨,已经来到六个月的下跌趋势位置.0.9289/9303为阻力位,这是双重费波纳奇回档位,且为六个月下跌趋势位置,我们认为初步测试可能攻不过此处,"德国商业银行技术分析师在一份报告中指出.

"盘中跌势应该会在0.9216/0.9190获得短期支撑,之后支撑位则为近期低点0.9084/76,我们认为目前应可守住此位."

0751GMT,瑞郎兑美元较周五纽约收盘价下跌0.3%至0.9269瑞郎.

瑞郎持续从欧元走势中寻求指引瑞郎兑欧元持稳于1.2085瑞郎.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价