欧洲汇市:瑞郎兑欧元及美元少有变动,兑日圆则下滑

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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"现在的焦点不是在瑞郎.这里不是热点,"德国商业银行分析师Antje Praefcke说."我们关注的是美元,以及欧洲央行本周稍晚的利率决定."
"今早的失业数据未能带来新推动力,不过周五的消费者物价指数可能会吸引较多的注意."他说.
路透调查分析师认为,瑞士12月消费者物价指数同比可能下跌0.2%,环比料将持稳.
0639GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.1%报0.9216.
瑞郎兑欧元持平报1.2085,但兑日圆下跌0.5%,报94.77日圆.(完)
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(编译 李婷仪; 审校 田建华)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。