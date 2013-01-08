欧洲汇市:瑞郎兑欧元及美元少有变动,兑日圆则下滑

"现在的焦点不是在瑞郎.这里不是热点,"德国商业银行分析师Antje Praefcke说."我们关注的是美元,以及欧洲央行本周稍晚的利率决定."

"今早的失业数据未能带来新推动力,不过周五的消费者物价指数可能会吸引较多的注意."他说.

路透调查分析师认为,瑞士12月消费者物价指数同比可能下跌0.2%,环比料将持稳.

0639GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.1%报0.9216.

瑞郎兑欧元持平报1.2085,但兑日圆下跌0.5%,报94.77日圆.(完)

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