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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 16:18 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元小跌,欧洲央行讲话提振冒险意愿

"市场从欧洲央行讲话中解读出的立场非常'强硬',提振欧元/瑞郎升穿1.21."瑞银分析师Reto Huenerwadel在研究报告中写道.

0745GMT,瑞郎兑欧元报1.215,较纽约尾盘跌0.2%.

瑞郎兑美元也下跌0.2%,报0.9158.(完)

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