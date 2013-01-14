欧洲汇市: 瑞郎兑欧元跌至一年低点,因欧元扩大上周涨势

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
市场关注今日将出炉的欧元区和意大利11月工业生产数据,若出现任何较上月改善的迹象,则料将进一步提振欧元.
部分交易商称,瑞郎从日圆走势中获得指引.近几个月日圆大幅下跌,兑欧元交投于20个月低位.
"欧元兑瑞郎正追随欧元兑日圆走势,后者上个月累计上扬20%.欧元兑瑞郎下一目标位于1.2310,"一名驻苏黎世交易商称.
瑞郎兑美元下跌0.1%至0.9141.
交易商将继续密切关注本周稍晚公布的美国住房数据.
"近几个月该数据已明显改善,表明只要国会在2月底达成协议避免损及经济复苏,今年的经济增长就可能加快,"Alpari分析师Craig Erlam在报告中称.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 高琦)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。