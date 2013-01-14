欧洲汇市: 瑞郎兑欧元跌至一年低点,因欧元扩大上周涨势

市场关注今日将出炉的欧元区和意大利11月工业生产数据,若出现任何较上月改善的迹象,则料将进一步提振欧元.

部分交易商称,瑞郎从日圆走势中获得指引.近几个月日圆大幅下跌,兑欧元交投于20个月低位.

"欧元兑瑞郎正追随欧元兑日圆走势,后者上个月累计上扬20%.欧元兑瑞郎下一目标位于1.2310,"一名驻苏黎世交易商称.

瑞郎兑美元下跌0.1%至0.9141.

交易商将继续密切关注本周稍晚公布的美国住房数据.

"近几个月该数据已明显改善,表明只要国会在2月底达成协议避免损及经济复苏,今年的经济增长就可能加快,"Alpari分析师Craig Erlam在报告中称.(完)

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