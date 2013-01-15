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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 16:24 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元开始反弹,因投资者了结获利

分析师表示,瑞郎兑欧元的压力可能增加,因欧元区领袖开始暗示复苏在望.

"瑞郎过去数日波动颇大,显然上周四德拉吉的谈话以及欧洲央行维持利率不变是个关键,"Informa Global市场分析师Tony Nyman说.

"许多欧盟官员对经济成长以及欧债危机的谈话似乎变得比较乐观.另外,有传言说某个欧洲国家央行正在重新调整储备/资产配置,这也是瑞郎波动较大的因素之一."他说.

0802GMT,瑞郎兑欧元上涨0.1%,报1.2326瑞郎.

瑞郎兑美元下跌0.2%至0.9233瑞郎.(完)

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