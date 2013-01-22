欧洲汇市: 瑞郎兑欧元下跌,因欧元区前景改善

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
"和过去几天相比,外汇市场目前似乎比较冷静了.欧元受惠于欧洲央行称经济情况转好的声明,但是追捧欧元的人变少了,"Sarasin分析师Alessandro Bee说.
"如果本周将出炉的欧洲信心数据,显示金融情况改善的情况正逐进体现在实质经济的话,那么对欧元的信心将更进一步改善.
不过分析师表示,提供给塞浦路斯的援助金可能无法在3月之前拨付.交易员表示,对塞浦路斯的观感如果恶化,有可能打击到欧元区正在转好的信心,并冲击到欧元.
0735GMT,瑞郎兑欧元下跌0.2%,报1.24434瑞郎.
瑞郎兑美元上涨0.2%至0.9309瑞郎.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜; 审校 张明钧)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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