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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 16:18 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元走强,西班牙债券买气热络未能激起太大回响

继去年多数时间交投于1.20-1.22的窄幅区间后,瑞郎兑欧元本月稍早曾大幅走低,因欧洲央行总裁德拉吉称欧元区形势已经改善,这消除了外界对欧元区短期内降息的预期.

0724GMT,瑞郎兑欧元较纽约收盘上涨0.2%,至1.2367瑞郎.

瑞郎兑美元几近持平.(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/隋芬; 审校 田建华/石冠兰)

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