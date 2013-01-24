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市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 16:15 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑美元及欧元回落,因中国制造业数据引发乐观情绪

美国众议院通过延长举债上限期限至5月的议案,亦消除外汇交易员对美国无法提高举债上限的担忧.

"美元兑瑞郎近期自12月高位0.93835继续回落,我们预计其小幅跌至0.9240,"德国商业银行技术分析师锺丝称.

"稍长期而言,我们预计市场将企稳."

0736GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.1%,至0.9293.

瑞郎兑欧元下跌0.2%.(完)

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