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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 16:29 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元跌至一周半低点,投资人对欧洲的信心日增

周五的数据表明,欧洲银行业偿还欧洲央行紧急贷款的规模高于预期,且德国企业信心改善,也进一步提振了乐观情绪.

瑞士央行总裁乔丹周五表示,预期瑞郎将延续近期的疲弱走势,但瑞士央行仍准备在必要时动用一切货币政策工具以控制瑞郎汇率.

"瑞士央行已非常明确地表示,对于目前以1.20作为欧元/瑞郎汇率下限的货币政策框架,他们感到放心,"瑞银集团经济学家Reto Huenerwadel说.

0752GMT,瑞郎/美元下跌0.3%报0.9285.

瑞郎/欧元跌0.1%至1.2478,为1月18日以来低点.(完)

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