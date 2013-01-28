欧洲汇市: 瑞郎兑欧元跌至一周半低点,投资人对欧洲的信心日增

美国热股：肯德基将限制供应商对肉鸡使用抗生素，股价小跌
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
周五的数据表明,欧洲银行业偿还欧洲央行紧急贷款的规模高于预期,且德国企业信心改善,也进一步提振了乐观情绪.
瑞士央行总裁乔丹周五表示,预期瑞郎将延续近期的疲弱走势,但瑞士央行仍准备在必要时动用一切货币政策工具以控制瑞郎汇率.
"瑞士央行已非常明确地表示,对于目前以1.20作为欧元/瑞郎汇率下限的货币政策框架,他们感到放心,"瑞银集团经济学家Reto Huenerwadel说.
0752GMT,瑞郎/美元下跌0.3%报0.9285.
瑞郎/欧元跌0.1%至1.2478,为1月18日以来低点.(完)
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路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译