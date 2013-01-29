欧洲汇市: 瑞郎兑欧元小涨,市场等待瑞士经济数据出炉

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
Praefcke表示,将于周五公布的瑞士采购经理人指数可能给瑞郎带来一些动力.路透调查的分析师预测,该指数1月可能升至50.5,12月报49.5.
瑞士智库KOF将在周三公布1月领先指标,路透调查预测或由12月时的1.28降至1.16.瑞士UBS的12月消费指标也将在同一天公布.
St. Galler Kantonalbank的分析师表示,欧元/瑞郎如果突破位于1.2490的阻力位,则可能升至1.2500上方."那么然后会怎么样?什么时候出现修正?我们认为,欧元/瑞郎持于1.25上方不会太久,"他们在研究报告中写道.
美元/瑞郎陷入欧元/瑞郎和欧元/美元之间."我们聚焦欧元/美元,但也保持谨慎,并保留多仓."
0748GMT,瑞郎兑欧元报1.243,较纽约尾盘上涨0.2%;兑美元上涨0.1%,报0.925.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/李春喜; 审校 张明钧/高琦)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。