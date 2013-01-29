欧洲汇市: 瑞郎兑欧元小涨,市场等待瑞士经济数据出炉

Praefcke表示,将于周五公布的瑞士采购经理人指数可能给瑞郎带来一些动力.路透调查的分析师预测,该指数1月可能升至50.5,12月报49.5.

瑞士智库KOF将在周三公布1月领先指标,路透调查预测或由12月时的1.28降至1.16.瑞士UBS的12月消费指标也将在同一天公布.

St. Galler Kantonalbank的分析师表示,欧元/瑞郎如果突破位于1.2490的阻力位,则可能升至1.2500上方."那么然后会怎么样?什么时候出现修正?我们认为,欧元/瑞郎持于1.25上方不会太久,"他们在研究报告中写道.

美元/瑞郎陷入欧元/瑞郎和欧元/美元之间."我们聚焦欧元/美元,但也保持谨慎,并保留多仓."

0748GMT,瑞郎兑欧元报1.243,较纽约尾盘上涨0.2%;兑美元上涨0.1%,报0.925.(完)

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