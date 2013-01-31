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市场报道 | 2013年 1月 31日 星期四 16:44 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑美元接近一个月高位,此前美联储维持宽松举措不变

数据显示出欧元区景气连续第三个月改善,从而削弱了欧洲央行下周会议降息的可能性,为欧元进一步提供了支撑.

最近数日,瑞郎兑欧元向1.20水准回升.Sarasin的分析师Jan Poser指出,欧元/瑞郎的近期涨势可能有些过度.

"我们看到欧元反弹,但欧元区问题其实仍然存在,现在汇率又滑向1.20."

周四出炉的数据显示,截至第四季度末,瑞士央行的外汇储备中有49%是欧元资产,高于第三季末时的48%.

0816GMT,瑞郎/美元交投于0.9109,持稳于上日纽约尾盘水准.

瑞郎兑欧元升0.1%至1.2342.(完)

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