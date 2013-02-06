欧洲汇市: 瑞郎兑欧元下跌,市场对欧元区复苏审慎乐观

瑞士央行理事祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)周二预期,一旦经济增长回暖,利率就将再次上升,排除了瑞士央行实施"负利率"政策的可能.

瑞银分析师Reto Huenerwadel表示,"周二发表的央行理事祖布鲁克的最新评论,没有提供很快将调整货币政策框架的理由."

其还称,"祖布鲁克对全球经济成长的展望相当谨慎,指出'许多国家包括瑞士仍有剩余产能',瑞士央行看似当前并未太担心通胀."

瑞士指标利率依然在底部,瑞士央行的三个月Libor目标区间在0.00-0.25%.

0742GMT,瑞郎兑美元跌0.5%至0.9127.

瑞郎兑欧元跌0.2%至1.2357.(完)

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