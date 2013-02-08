欧洲汇市: 瑞郎兑欧元走升,此前欧洲央行总裁德拉吉表达对欧元升值的忧虑

日本股市：日经指数创逾四个月最低收位，受地缘政治局势紧张拖累
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。
瑞郎走势与欧元保持一致已有一年多时间,因瑞士央行2011年9月设定瑞郎兑欧元汇率上限为1.20瑞郎.不过,瑞郎1月走低,因市场对欧元区的看法改善.
周四公布的数据显示,瑞士央行1月外汇储备连续第四个月下降,因瑞郎远离1.20上限.
0726GMT,瑞郎兑欧元较纽约收盘价小涨0.1%,至1.2286.
瑞郎兑美元亦涨0.1%,至0.9175.
此外,周五稍早公布的数据显示,瑞士1月未经季节调整的失业率微升至3.4%. (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/许娜; 审校 张明钧/高琦)
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年