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市场报道 | 2013年 2月 8日 星期五 15:49 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元走升,此前欧洲央行总裁德拉吉表达对欧元升值的忧虑

瑞郎走势与欧元保持一致已有一年多时间,因瑞士央行2011年9月设定瑞郎兑欧元汇率上限为1.20瑞郎.不过,瑞郎1月走低,因市场对欧元区的看法改善.

周四公布的数据显示,瑞士央行1月外汇储备连续第四个月下降,因瑞郎远离1.20上限.

0726GMT,瑞郎兑欧元较纽约收盘价小涨0.1%,至1.2286.

瑞郎兑美元亦涨0.1%,至0.9175.

此外,周五稍早公布的数据显示,瑞士1月未经季节调整的失业率微升至3.4%. (完)

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