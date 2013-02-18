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市场报道 | 2013年 2月 18日 星期一 16:27 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑美元在近三周低点交投,受欧元区经济忧虑影响

今日稍晚欧洲央行总裁德拉吉将在欧洲议会发表演讲,交易员将关注届时是否会有欧元区未来数月内释出货币宽松举措的任何暗示.

G20誓言避免货币战,但没有对日本提出直接批评,日本刺激经济的激进货币和财政政策扶助推动日圆今年迄今骤降20%.分析师认为G20的立场或许也会惠及欧元区.

"由于欧元区深陷衰退,德国可能面临衰退...G20本质上已为欧洲央行未来月份降息打开大门,"英国券商Alpari分析师称.

他们指出,这样的举动可能还会打压欧元,有助于因欧元走高而影响竞争力的南部成员国.

0740GMT,瑞郎兑美元 相较于周五纽约收盘下跌0.3%,报0.9235.

瑞郎兑欧元跌0.1%,报1.2322.(完)

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