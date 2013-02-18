欧洲汇市: 瑞郎兑美元在近三周低点交投,受欧元区经济忧虑影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
今日稍晚欧洲央行总裁德拉吉将在欧洲议会发表演讲,交易员将关注届时是否会有欧元区未来数月内释出货币宽松举措的任何暗示.
G20誓言避免货币战,但没有对日本提出直接批评,日本刺激经济的激进货币和财政政策扶助推动日圆今年迄今骤降20%.分析师认为G20的立场或许也会惠及欧元区.
"由于欧元区深陷衰退,德国可能面临衰退...G20本质上已为欧洲央行未来月份降息打开大门,"英国券商Alpari分析师称.
他们指出,这样的举动可能还会打压欧元,有助于因欧元走高而影响竞争力的南部成员国.
0740GMT,瑞郎兑美元 相较于周五纽约收盘下跌0.3%,报0.9235.
瑞郎兑欧元跌0.1%,报1.2322.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰; 审校 许娜/王冠中)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。