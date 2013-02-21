欧洲汇市: 瑞郎兑美元尾随欧元走跌,投资人规避风险资产

"各市场不喜欢部分美联储官员希望缩小第三轮量化宽松(QE)的消息.这对于冒险意愿不利,但却有利于瑞郎.我认为昨日瑞郎(兑欧元)回升是肇因于此,"Sarasin分析师Alessandro Bee表示.

瑞郎兑欧元周三小升,不过0750GMT时则是持平于纽约尾盘,报1.2311瑞郎.瑞郎兑美元下跌0.1%至0.9282.

"下个焦点是本周末的意大利选举.谁在选举中胜出将左右瑞郎走势,"Bee指出.

周四公布的贸易数据显示,先前一直受到欧元区需求疲弱打击的瑞士出口可能回到复苏之路,不过Bee称现在要说趋势已经反转还太早.

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周二表示,该行仍信守其限制瑞郎的承诺;瑞士央行逾一年前设下瑞郎汇价限制,以避免通缩及经济衰退.(完)

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