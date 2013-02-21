欧洲汇市: 瑞郎兑美元尾随欧元走跌,投资人规避风险资产

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
"各市场不喜欢部分美联储官员希望缩小第三轮量化宽松(QE)的消息.这对于冒险意愿不利,但却有利于瑞郎.我认为昨日瑞郎(兑欧元)回升是肇因于此,"Sarasin分析师Alessandro Bee表示.
瑞郎兑欧元周三小升,不过0750GMT时则是持平于纽约尾盘,报1.2311瑞郎.瑞郎兑美元下跌0.1%至0.9282.
"下个焦点是本周末的意大利选举.谁在选举中胜出将左右瑞郎走势,"Bee指出.
周四公布的贸易数据显示,先前一直受到欧元区需求疲弱打击的瑞士出口可能回到复苏之路,不过Bee称现在要说趋势已经反转还太早.
瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周二表示,该行仍信守其限制瑞郎的承诺;瑞士央行逾一年前设下瑞郎汇价限制,以避免通缩及经济衰退.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/张明钧; 审校 石冠兰/李春喜)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。