欧洲汇市: 瑞郎兑欧元小幅下滑,关注意大利债券标售

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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意大利大选中没有一方赢得绝对多数优势,因此投资者依然惴惴不安.倘若意大利被迫支付比大选前还高的举债成本,欧元或将再度下挫.
Sarasin的策略师Bee称,虽然美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克就联储承诺采取货币刺激举措发表的言论安抚了投资者,从而支撑冒险意愿,进而削弱瑞郎需求,但瑞郎仍回撤至大约八周前的水准.
外汇交易员还关注1000GMT公布的欧元区企业景气指数和经济景气指数数据.
0733GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘变动不大,报0.9316.
瑞郎兑欧元下跌0.1%.(完)
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* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
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