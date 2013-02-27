欧洲汇市: 瑞郎兑欧元小幅下滑,关注意大利债券标售

意大利大选中没有一方赢得绝对多数优势,因此投资者依然惴惴不安.倘若意大利被迫支付比大选前还高的举债成本,欧元或将再度下挫.

Sarasin的策略师Bee称,虽然美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克就联储承诺采取货币刺激举措发表的言论安抚了投资者,从而支撑冒险意愿,进而削弱瑞郎需求,但瑞郎仍回撤至大约八周前的水准.

外汇交易员还关注1000GMT公布的欧元区企业景气指数和经济景气指数数据.

0733GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘变动不大,报0.9316.

瑞郎兑欧元下跌0.1%.(完)

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