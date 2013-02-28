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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 16:50 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元持稳,意大利情势仍为走势关键

对于意大利能否实施振兴经济所需的改革措施,市场仍持谨慎态度.

"意大利形势或将严重影响欧元走势,"St. Galler Kantonalbank分析师在报告中称.

"除此之外,投资者对承担风险也变得谨慎得多.不排除市场会再次测试目前目位于1.2100的支撑线."

瑞郎兑欧元较纽约收盘几无变动,0826GMT报1.2206瑞郎.

瑞郎兑美元上涨0.1%至0.9288瑞郎,但部分分析师称瑞郎可能很快将面临更大压力.

"美元兑瑞郎走势将可能与意大利形势紧密联系.倘若意大利政治不确定性持续存在,美元或将涨向0.9400,"St. Galler分析师称.(完)

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