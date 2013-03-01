欧洲汇市：瑞郎兑美元持稳，美国自动减支大限逼近

瑞士PMI数据将于稍晚公布，预计将印证GDP报告，即瑞士经济和企业活动仍然好于欧元区整体。

“在意大利选举造成不确定的局面后，瑞郎兑欧元走坚。之后，瑞郎料持稳在1.22附近，尽管欧元兑其它货币相对疲弱。”Mialich说道，“就PMI数据而言，料不会对欧元/瑞郎汇率造成明显影响。因为瑞士央行总裁乔丹已经从重申了对瑞郎汇率上限的支持，料令瑞郎汇价限于区间交投。”

瑞郎/美元持稳，0757GMT时报0.9360。瑞郎/欧元亦持稳在1.2235。（完）

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