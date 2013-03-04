欧洲汇市: 瑞郎兑美元基本持稳，美元上周涨后稍事喘息

“本周重点是周五的美国非农就业报告，这份数据对于美国货币政策来说很关键。如果数据逊于预期，政策维持宽松的时间将会更长一些，从而推高风险人气，”Sarasin的货币策略师Ursina Kubli说。

“对于汇市变动和瑞郎来讲，前瞻性的数据更重要，这些数据预示欧元区经济复苏，”Kubli说。“(欧元区)最近的政治风险对瑞郎起到了一定的助推。”

瑞郎兑美元持平于周五纽约尾盘，0807GMT时报0.9428。瑞郎兑欧元小涨0.1%至1.2261。

St. Galler KB的分析师团队的报告称，“(美元/瑞郎)需要突破0.9435和0.9460的阻力位，才有可能升破0.9515。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价