欧洲汇市: 瑞郎兑美元基本持稳，美元上周涨后稍事喘息

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
“本周重点是周五的美国非农就业报告，这份数据对于美国货币政策来说很关键。如果数据逊于预期，政策维持宽松的时间将会更长一些，从而推高风险人气，”Sarasin的货币策略师Ursina Kubli说。
“对于汇市变动和瑞郎来讲，前瞻性的数据更重要，这些数据预示欧元区经济复苏，”Kubli说。“(欧元区)最近的政治风险对瑞郎起到了一定的助推。”
瑞郎兑美元持平于周五纽约尾盘，0807GMT时报0.9428。瑞郎兑欧元小涨0.1%至1.2261。
St. Galler KB的分析师团队的报告称，“(美元/瑞郎)需要突破0.9435和0.9460的阻力位，才有可能升破0.9515。”(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。