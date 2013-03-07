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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 16:46 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元下跌，关注欧洲央行会议

“瑞郎兑欧元有跌向1.2360/1.2390的空间，甚至可能跌破1.2400，往1.2415发展。”St. Galler KB的分析师团队在报告中称。

0825GMT，瑞郎兑欧元较纽约收盘价下跌0.2%，报1.2319。

瑞郎兑美元则上涨0.2%，报0.9469。(完)

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