版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 15:17 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元走跌，美联储政策前景提振美元

而欧洲央行上周打破惯例，宣称其将长时间维持利率于纪录低位。欧洲央行总裁德拉吉周一重申了这一承诺。

“本周初，欧元/瑞郎和美元/瑞郎都没有较大的方向性走势，”瑞银的Reto Huenerwadel表示。

“在仍然看似追逐风险的金融市场环境下，欧元/瑞郎似乎有些‘看涨’基调。”

瑞士定于0715GMT公布5月零售销售数据。

0650GMT，瑞郎/美元较纽约尾盘跌0.2%至0.9652。

瑞郎/欧元跌0.4%至1.2442.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 王洋)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐