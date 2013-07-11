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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 15:12 BJT

欧洲汇市：瑞郎上涨，因贝南克的宽松言论令美元承压

瑞郎兑欧元攀升，但法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师表示他们预计升势将受限，因目前看来瑞士央行的货币政策不太可能有变化。

“瑞士央行近期变得不那么温和的空间不大。不过，必须同时考虑到他们近期也没什么变得更为温和的空间，”法国农业信贷银行称。

周四稍晚瑞士央行总裁乔丹将在该行的新加坡分支成立仪式上讲话。

6月末公布的数据显示，由于瑞士央行守卫2011年引入的瑞郎/欧元汇率限制，其外币持有量略多于4,300亿瑞郎，。

0653GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘上涨1.2%至0.9474。

瑞郎兑欧元升0.4%至1.2384。(完)

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