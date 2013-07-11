欧洲汇市：瑞郎上涨，因贝南克的宽松言论令美元承压

港报财经评论：一带一路终收成，雄安概念可借监--经济日报4月11日
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
瑞郎兑欧元攀升，但法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师表示他们预计升势将受限，因目前看来瑞士央行的货币政策不太可能有变化。
“瑞士央行近期变得不那么温和的空间不大。不过，必须同时考虑到他们近期也没什么变得更为温和的空间，”法国农业信贷银行称。
周四稍晚瑞士央行总裁乔丹将在该行的新加坡分支成立仪式上讲话。
6月末公布的数据显示，由于瑞士央行守卫2011年引入的瑞郎/欧元汇率限制，其外币持有量略多于4,300亿瑞郎，。
0653GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘上涨1.2%至0.9474。
瑞郎兑欧元升0.4%至1.2384。(完)
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港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增 加43.2亿元人民币；两市两融余额为9,302.7亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2