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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 15:32 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元下跌，因美元继近日下挫后盘整

在贝南克发表此番言论之前，投资者已增加了对美联储将开始缩减购债计划的押注，因一系列美国经济数据都勾勒出美国经济前景向好的图景。

Sarasin的首席分析师Philipp Baertschi表示，投资者此前对于美联储缩减刺激政策的预期可能过度了，而贝南克的言论引发了瑞郎反弹，但他预期瑞郎在近期仍将继续走低。“我们认为瑞郎将缓慢走软，但下跌速度不会像之前预期的那么急速。”

0714GMT，瑞郎兑美元下滑0.1%，交投于0.9481。瑞郎兑欧元持稳在1.2393。（完）

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(编译 高琦;审校 张涛)
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