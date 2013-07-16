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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 15:50 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元上涨，贝南克国会听证之前美元走势疲弱

“未来几天美元可能继续上扬，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的Mitul Kotecha表示。

投资者将等待周四0600GMT出炉的瑞士贸易数据。

0730GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘上升0.2%至0.9463。

瑞郎兑欧元持平于1.2391。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/杜明霞；审校 王洋/艾茂林)

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