欧洲汇市：瑞郎兑美元走跌，受FED主席贝南克国会证词影响

路透7月18日 -

“整体而言，贝南克的谈话大致保持今年稍晚开始缩减举措，最可能在9月，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的Mitul Kotecha表示。

“他今天将向参议院金融委员会重申这一证词，但市场将在问答环节寻求更多线索，”Kotecha称。

0655GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.3%至0.9441。

瑞郎兑欧元下滑0.2%至1.2373。

瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士6月实质出口下滑5.5%至167.07亿瑞郎，受累于比上年同期减少一个工作日，手表、化学品和机械出口均有所降低。(完)

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